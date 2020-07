Declan McKenna in april 2021 naar Maassilo

Declan McKenna komt naar Nederland! De Britse singer-songwriter reist in het voorjaar van 2021 naar Rotterdam voor een show in Maassilo.

Declan McKenna naar Maassilo

Declan McKenna staat volgend jaar op het podium van Maassilo. De jonge Britse ster, die in 2017 een grote hit scoorde met zijn track ‘Brazil’, komt op vrijdag 30 april 2021 naar het Rotterdamse poppodium. McKenna was drie jaar geleden ook al in Rotterdam te vinden, toen hij een concert in Rotown gaf. Dat poppodium is inmiddels een maatje te klein voor Declan en dus pakt hij het volgend jaar een stuk groter aan!

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 17 juli in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Rotown.

#NEW @DeclanMcKenna is terug! Drie jaar terug brak de jonge Brit door met de hits 'Isombard' en 'Brazil' en speelde hij in een uitverkocht Rotown. Deze zomer brengt Declan z'n nieuwe album uit en komt daarmee op vr 30 april '21 naar de Maassilo. Tickets: https://t.co/KIpt8ka6ef pic.twitter.com/dyrgZqrz8k — Rotown (@rotownrotterdam) July 9, 2020

Bron: Rotown

