Concert van Santana in Ziggo Dome krijgt geen nieuwe datum

Carlos Santana komt zijn concert in de Ziggo Dome niet inhalen. De legendarische gitarist laat op zijn website weten dat het niet gelukt is om vervangende data voor zijn Europese tour te vinden.

Carlos Santana zou op dinsdag 31 maart 2020 naar de Amsterdamse Ziggo Dome komen. Deze show kon door de coronacrisis echter niet doorgaan. De gitarist liet ten tijde van de annulering weten er alles aan te doen om vervangende data voor zijn Europese tour te vinden, maar inmiddels meldt zijn officiële website dat dit niet gelukt is.

“Wegens problemen met de planning is Santana helaas niet in staat om zijn uitgestelde Europese tourdata voor 2020 naar 2021 te verplaatsen,” zo luidt het statement op Santana’s website. Kaarthouders krijgen een e-mail van hun ticketbedrijf met de optie om hun geld terug te vragen.

