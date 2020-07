Paradiso in zwaar weer, 60 banen geschrapt

De Amsterdamse poptempel Paradiso verkeert in zwaar weer. Het poppodium ziet zich genoodzaakt om zestig banen te schrappen.

Paradiso in zwaar weer

De culturele sector wordt zwaar getroffen door de aanhoudende coronacrisis en veel poppodia, theaters en musea hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Zo ook Paradiso. Het Amsterdamse poppodium meldt in een persstatement dat het zich genoodzaakt ziet om aankomend najaar flink te reorganiseren.

De iconische poptempel legt uit dat het in de volle breedte van de organisatie 10% van de vaste contracten moet beëindigen. Daarnaast worden tijdelijke contracten sinds half april niet meer verlengd. Bij elkaar opgeteld verdwijnen maar liefst zestig van de in totaal 230 banen bij het Amsterdamse poppodium.

Onzekere toekomst

Ook nu de overheid per 1 juli versoepelingen heeft aangekondigd, zijn de problemen voorlopig nog niet uit de wereld voor het poppodium. “Het is overduidelijk dat Paradiso één van de laatste plekken in Nederland is die weer op volledige capaciteit mag draaien. Daarmee treft de coronacrisis ons extra zwaar en is de onzekerheid zo nog groter”, vertelt interim-directeur Michiel Kleiss.

“Hoewel er uitzicht is op een substantieel extra bedrag aan steun vanuit de overheid, maakt dat geen einde aan de financiële onzekerheid en dekt dit nog niet het geld dat wij maandelijks verliezen. Paradiso gaat het zonder deze reorganisatie niet redden. En zelfs dan is de toekomst onzeker. Pas met extra sectorspecifieke maatregelen zoals het verlengen van de NOW-regeling tot maart 2021, krijgt Paradiso perspectief op een toekomst.”

Het Amsterdamse poppodium legt uit dat het als non-profit organisatie voor 94% afhankelijk is van eigen inkomsten. Door de coronacrisis raken de opgebouwde reserves snel op. De zaal gebruikt de door de overheid verstrekte NOW-regeling om op de been te blijven.

Bron: Persbericht Paradiso

