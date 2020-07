Alan Parsons Live Project komt in 2021 twee keer naar Carré

The Alan Parsons Live Project heeft zijn show in Carré verplaatst. De band komt in mei 2021 alsnog naar het Amsterdamse theater en heeft een extra show aangekondigd.

The Alan Parsons Live Project zou op 21 juni 2020 al in het Koninklijk Theater Carré staan, maar de show kon door de coronacrisis geen doorgang vinden. Inmiddels heeft het concert een nieuwe datum gekregen en is er zelfs een tweede show aangekondigd.

De band rond songwriter, multi-instrumentalist en producer Alan Parsons komt op zondag 2 mei 2021 alsnog naar Carré om zijn uitverkochte concert in te halen. Een dag later, op maandag 3 mei 2021, betreedt de formatie het podium van het Koninklijk Theater opnieuw.

Concertkaarten

Reeds gekochte tickets voor de verplaatste show blijven geldig voor de nieuwe datum. Tickets voor de nieuw aangekondigde show gaan op vrijdag 3 juli in de verkoop via de website van Ticketmaster.

Alan Parsons komt toch naar @theatercarre! De geplande show van dit jaar is verplaatst naar zondag 2 mei 2021. Door de grote vraag naar tickets komt er een extra concert bij op maandag 3 mei 2021. De ticketverkoop start vrijdag 3 juli om 10.00 uur via https://t.co/GoxKzjCAxQ pic.twitter.com/qRXe6lyM26 — Ticketmaster NL (@Ticketmaster_NL) July 1, 2020

