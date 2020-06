King Gizzard en Khruangbin naar Best Kept Secret 2021

Best Kept Secret 2021 heeft twee nieuwe namen aangekondigd! King Gizzard & The Lizard Wizard en Khruangbin komen volgend jaar naar het festival.

Best Kept Secret 2021 kondigt nieuwe namen aan

De line-up voor de aankomende editie van Best Kept Secret is uitgebreid! Het festival kondigt op zijn website de komst van niemand minder dan King Gizzard & The Lizard Wizard en Khruangbin aan. Beide acts zijn volgend jaar op de podia in Beekse Bergen te vinden.

Het festival, dat dit jaar door de coronacrisis niet door kon gaan, onthulde eerder al de komst van onder meer The National, The Strokes en Massive Attack. De aankomende editie van het driedaagse evenement vindt op 11, 12 en 13 juni 2021 plaats. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

Bron: Best Kept Secret

