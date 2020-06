5 Seconds of Summer in 2021 naar AFAS Live

5 Seconds of Summer komt naar Nederland! De Australische band brengt zijn ‘No Shame 2021 Tour’ in april 2021 naar AFAS Live in Amsterdam.

5 Seconds of Summer naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van 5 Seconds of Summer! De poprockband keert in het voorjaar van 2021 terug naar Nederland voor een concert in AFAS Live.

De mannen, die in 2018 al eerder in de Amsterdamse concertzaal te vinden waren, brachten eerder dit jaar hun nieuwe album ‘CALM’ uit. De rockers brengen hun ‘No Shame 2021 Tour’ op donderdag 22 april 2021 naar AFAS Live. Poppunkband All Time Low verzorgt het voorprogramma bij de show.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 3 juli in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Who Do You Love? ? Donderdag 22 april komt #5SecondsofSummer (5SOS) naar #AFASLive!??? De kaartverkoop voor het optreden dat deel uitmaakt van de ‘No Shame 2021’ tournee start aanstaande vrijdag 3 juli om 10.00 uur. Kijk voor meer info op https://t.co/3fONCaRdXK pic.twitter.com/vocdHlufL0 — AFAS Live (@AFASLive) June 26, 2020

Bron: AFAS Live

