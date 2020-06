Alanis Morissette verplaatst Ziggo Dome concert naar 2021

Alanis Morissette heeft haar concert in de Ziggo Dome verplaatst. De zangeres reist in het najaar van 2021 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

De Canadese singer-songwriter zou oorspronkelijk op 6 oktober 2020 naar de Ziggo Dome komen. Door de coronacrisis zal op die datum echter nog geen volle zaal mogelijk zijn en daarom heeft de zangeres haar show met een jaar verplaatst. Morissette komt op zondag 31 oktober 2021 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal. De show staat in het teken van de vijfentwintigste verjaardag van haar hit-album ‘Jagged Little Pill’.

De Ziggo Dome meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog kaarten voor de show verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

