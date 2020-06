Dj Fatima Yamaha in voorjaar 2021 naar Paradiso

Fatima Yamaha komt volgend jaar naar Paradiso! De Nederlandse dj en producer brengt zijn ‘Spontaneous Order Tour’ in april 2021 naar het poppodium.

Fatima Yamaha, het alter ego van De Jeugd van Tegenwoordig-producer Bas Bron, gaat touren! Bron komt aankomende herfst met een gloednieuw album genaamd ‘Spontaneous Order’ en reist in het voorjaar van 2021 door Europa met zijn Spontaneous Order Tour.

De dj, die bekend staat om zijn spetterende liveshows en mix van techno en house, strijkt op donderdag 8 april 2021 in zijn thuisstad Amsterdam neer voor een show in poppodium Paradiso.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 26 juni in de verkoop. Deze zijn verkrijgbaar via de website van Paradiso Amsterdam.

