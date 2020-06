Suzanne Vega in voorjaar 2021 naar TivoliVredenburg

Suzanne Vega-fans opgelet! De Amerikaanse singer-songwriter reist in het voorjaar van 2021 af naar Nederland voor een optreden bij TivoliVredenburg.

Goed nieuws voor Suzanne Vega-fans. De zangeres reist begin 2021 af naar Utrecht voor een eenmalig optreden bij TivoliVredenburg. Het Utrechtse poppodia opent op woensdag 3 februari 2021 om 19:15 uur haar deuren waarna de muzikante om 20:00 uur de bühne betreedt om met het concert van start te gaan.

Tickets voor Suzanne Vega gaan op vrijdag 26 juni 2020 om 10:00 uur in de verkoop en zijn te bemachtigen via de website van TivoliVredenburg.

In 2015 scoorde de artieste een grote hit met ‘Luka’. Benieuwd naar het nummer? Bekijk en beluister hieronder de videoclip.

