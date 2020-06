Within Temptation en Evanscence verplaatsen Ziggo Dome shows opnieuw

Within Temptation en Evanescence hebben hun concerten in de Ziggo Dome opnieuw moeten verplaatsen. De bands komen in september 2021 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

Within Temptation en Evanescence verplaatsen shows

De concerten van Within Temptation en Evanescence in de Ziggo Dome hebben een nieuwe datum gekregen. De symfonische metalbands zouden in eerste instantie op 21 en 22 april 2020 al op het Amsterdamse podium staan. De shows konden door de huidige coronacrisis echter geen doorgang vinden. Daarop werden de concerten verplaatst naar 8 en 9 september 2020, maar ook op die data zal nog geen volle Ziggo Dome mogelijk zijn.

De bands hebben er nu voor gekozen om hun gehele tour een jaar te verplaatsen. Within Tempation en Evanescence komen zodoende op vrijdag 17 en zaterdag 18 september 2021 alsnog naar de Ziggo Dome. De concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven. Daarnaast zijn er nog altijd kaarten verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Be safe, be well, we love you. We will officially be postponing the World’s Collide tour to 2021. All existing tickets & VIP packages will remain valid for the rescheduled dates. Tickets available at https://t.co/KicDxGeuIQ pic.twitter.com/Ia9THeVH1J — Evanescence (@evanescence) June 22, 2020

Bron: Ziggo Dome

