Lamb of God releaset nieuw album

Goed nieuws voor fans van Lamb of God! De Amerikaanse metalband heeft vrijdag een gloednieuw album uitgebracht. De plaat is het tiende studioalbum van de rockers.

Lamb of God is terug met een nieuw album! De nieuwe, gelijknamige, plaat betekent een nieuw begin voor de band. De release is het eerste album met de nieuwe drummer Art Cruz, die mede-oprichter Chris Adler in 2019 verving.

De band bracht in de maanden voor de release al meerdere voorproefjes uit in de vorm van singles ‘Checkmate’, ‘Memento Mori’, ‘New Colossal Hate’ en ‘Routes’. Deze singles en alle andere nummers zijn nu beschikbaar op de bekende streamingsdiensten en verkrijgbaar via onder andere Bol.com.

