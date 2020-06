Sons of Apollo in mei 2021 terug naar Boerderij

Sons of Apollo komt volgend jaar naar Nederland. De Amerikaanse metalband reist in mei 2021 naar Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer.

Sons of Apollo naar Boerderij

De supergroep, bestaande uit oud-leden van onder meer Dream Theater, Guns N’ Roses, Mr. Big en Journey, stond in 2018 al eerder in het Zoetermeerse poppodium ter promotie van zijn debuutplaat ‘Psychotic Symphony’. Inmiddels heeft de formatie een tweede plaat uit genaamd ‘MMXX’ en dus keren Mike Portnoy, Jeff Scott Soto, Bumblefoot, Derek Sherinian en Billy Sheehan op vrijdag 14 mei 2021 terug op het Zoetermeerse podium.

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Cultuurpodium Boerderij

Foutje gezien? Mail de redactie.​