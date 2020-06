Zangeres Vera Lynn op 103-jarige leeftijd overleden

Triest nieuws voor de nabestaanden en fans van Vera Lynn. De Britse zangeres is vanochtend in het bijzijn van haar familie op 103-jarige leeftijd overleden.

Vera Lynn overleden

Vera Margaret Welch, de volledige naam van het icoon, is vanochtend overleden in het bijzijn van haar familie en geliefden. Dat meldt de BBC. Lynns familie laat weten “diep bedroefd te zijn om het overlijden van een van Groot-Brittannië’s meest geliefde entertainers aan te kondigen.”

The Forces’ Sweetheart

Velen kennen Vera als ‘The Forces’ Sweetheart’, de bijnaam die zij kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lynn werd gezien als een oorlogsicoon nadat in 1939 uit een poll van de Daily Express bleek dat soldaten veelvuldig naar haar muziek luisterden, die veel steun gaf. De zangeres was de meest favoriete entertainer van de soldaten gedurende de oorlog, wat haar de bijnaam ‘The Forces’ Sweetheart’ opleverde.

Lynns nummer ‘We’ll Meet Again’ werd in hetzelfde jaar uitgebracht en groeide uit tot een symbool van het afscheid tussen soldaten die naar het front trokken en hun geliefden. De track werd een van de populairste nummers uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De zangeres scoorde daarnaast meerdere hits met tracks als ‘The White Cliffs of Dover’ en ‘I’ll Be Seeing You’.

Bron: BBC, NU

