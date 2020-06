The Killers releasen single ‘My Own Soul’s Warning’

The Killers zijn terug met een nieuwe single! De Amerikaanse band deelde woensdag zijn nieuwe track, getiteld ‘My Own Soul’s Warning’.

The Killers releasen nieuwe single

Brandon Flowers en co. brachten woensdag een nieuwe single van hun aankomende album uit. De nieuwe track draagt de naam ‘My Own Soul’s Warning’ en is het derde voorproefje van de nieuwe plaat, nadat de band eerder al de singles ‘Caution’ en ‘Fire In Bone’ uitbracht. Het nieuwe nummer is beschikbaar op de bekende streamingsdiensten en is tevens te beluisteren op het YouTube-kanaal van de rockers.

‘Imploding The Mirage’

‘Imploding The Mirage’, het zesde studioalbum van de Amerikaanse groep, moet nog dit jaar verschijnen. De plaat zou in eerste instantie op 29 mei 2020 uitgebracht worden, maar de release werd uitgesteld. De band zag zich in verband met de huidige coronacrisis ook genoodzaakt om zijn tour te promotie van het album uit te stellen. The Killers zouden op 6 juli in de Amsterdamse concertzaal staan, maar hier wordt nu een vervangende datum voor gezocht.



