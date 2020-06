Jett Rebel kondigt reeks intieme soloshows aan

Goed nieuws voor fans van Jett Rebel! De excentrieke muzikant heeft een intieme solotour aangekondigd. Rebel reist in juli langs poppodia.

Jett Rebel gaat touren! De Nederlandse zanger en multi-instrumentalist reist in juli 2020 door het land met een intieme solotour. Gezien de coronamaatregelen zal er slechts een beperkt aantal fans bij de shows aanwezig mogen zijn, maar dat weerhoudt de zanger er niet van om naar de volgende locaties te komen:

Tickets voor de intieme shows zijn verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende podia en/of de website van Ticketmaster.

Bron: Facebook

