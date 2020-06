Wende langs zalen met nieuwe show ‘De Wildernis’

Wende keert in 2021 terug op het podium met haar nieuwe voorstelling ‘De Wildernis’. De singer-songwriter reist vanaf april langs Nederlandse theaters en poppodia.

Wende op tour met nieuwe voorstelling

Goed nieuws voor fans van Wende! De Nederlandse zangeres en songwriter reist volgend jaar langs zalen door het hele land met haar gloednieuwe voorstelling ‘De Wildernis’. In samenwerking met een (inter-)nationaal team van gerenommeerde schrijvers en ontwerpers gaat ze op zoek naar antwoorden op vragen die we liever niet stellen, maar die ons raken in ons hart, hoofd en onderbuik.

De show, die lovende kritieken krijgt van onder meer De Volkskrant, NRC en de Telegraaf, is in de volgende theaters en poppodia te bewonderen:

16 april 2021: Bibelot, Dordrecht (try-out)

17 april 2021: Burgerweeshuis, Deventer (try-out)

23 april 2021: Schouwburg Amphion, Doetinchem (try-out)

29 april 2021: Fluor, Amersfoort (try-out)

30 april 2021: Hedon, Zwolle (try-out)

1 mei 2021: Paradiso Amsterdam (première)

6 mei 2021: Junushoff, Wageningen

7 mei 2021: Victorie, Alkmaar

12 mei 2021: De Lievekamp, Oss

14 mei 2021: Doornroosje, Nijmegen

15 mei 2021: Theater de Maaspoort, Venlo

19 mei 2021: Paard, Den Haag

20 mei 2021: Stadsschouwburg, Haarlem

21 mei 2021: De Vorstin, Hilversum

3 juni 2021: Oude Luxor Theater, Rotterdam

4 juni 2021: P60, Amstelveen

5 juni 2021: De Oosterpoort, Groningen

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de website van Wende en de websites van de desbetreffende theaters en poppodia.

Bron: Wende.nu

