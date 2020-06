André Hazes scoort met Ozzy Osbourne-cover

De nieuwe single van André Hazes, ‘Een doodgewone man’, is een groot succes in Nederland en België. Hazes bracht het nummer afgelopen vrijdag uit.

André Hazes scoort met ‘Een doodgewone man’

André Hazes en Ozzy Osbourne lijken op het eerste gezicht geen vanzelfsprekende combinatie. Toch scoort de Nederlandse volkszanger momenteel een hit met zijn single ‘Een doodgewone man’. De track is een cover van het nummer ‘Ordinary Man’, afkomstig van Osbourne’s meest recente album.

Hazes bracht de cover op vrijdag 12 juni uit en wist diezelfde dag de nummer één positie in zowel de Nederlandse als Belgische iTunes downloadlijst te behalen.

“Meest persoonlijke lied ooit”

Hazes noemt de cover in gesprek met het Algemeen Dagblad zijn “meest persoonlijke lied ooit”. De zanger richt zich in het nummer tot zijn vriendin Monique Westenberg, met wie hij na een korte breuk weer samen is. In de bijbehorende videoclip, die tevens geïnspireerd lijkt te zijn door Ozzy’s videoclip voor zijn single ‘Under The Graveyard’, zijn acteurs te zien die het koppel spelen.

Tegen het einde van de video probeert Hazes zichzelf te verdrinken, maar de zanger laat tegenover het AD weten dat dit niet op werkelijkheid is gebaseerd: “Die zelfmoordpoging staat meer voor de wanhoop”, vertelt de zanger aan het AD. “Ik heb met mijn verhaal, de angsten die ik had, de wanhoop waar ik af en toe in leefde, ook weleens het gevoel gehad van, pff… En zij hebben dat zo laten zien. Het is natuurlijk best wel heftig wat je ziet, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik voor een trein ging stappen hoor, dat helemaal niet. Maar het geeft wel goed de wanhoop weer.”

Bron: AD

