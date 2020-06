Duizenden handtekeningen ingezameld voor standbeeld Dolly Parton

Activisten zijn een online petitie gestart om historische beelden in Tennessee in te ruilen voor standbeelden van Dolly Parton. Zondagavond waren er al meer dan 3500 handtekeningen ingezameld.

Duizenden handtekeningen voor standbeelden Dolly Parton

De petitie startte drie dagen geleden via de website Change.org. Met de actie, opgezet door Alex Parsons, wordt handtekeningen verzameld als protest tegen standbeelden van dubieuze historische figuren die in Tennessee staan. Het initiatief wil zoveel mogelijk stemmen om de beelden in te ruilen voor standbeelden van zangeres Dolly Parton.

De historische beelden zouden dubieus zijn, omdat de personen in het verleden betrokken zouden zijn bij racistische handelingen of gebeurtenissen. Zo gaat het om beelden van de eerste Grand Wizzard van de Ku Klux Klan en generaals uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Volgens Alex is de staat Tennessee beter af met standbeelden van Dolly Parton. “Laten we een echte heldin uit Tennessee eren”, aldus Parsons.

Foutje gezien? Mail de redactie.​