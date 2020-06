Woodkid in januari 2021 naar AFAS Live

Woodkid komt volgend jaar naar Nederland. De Franse muzikant reist in januari 2021 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

Goed nieuws voor fans van Woodkid! Het laatste Nederlandse optreden van de Franse zanger, videoregisseur en grafisch designer vond bijna zes jaar geleden plaats, maar volgend jaar komt hier eindelijk verandering in. Yoann Lemoine, zoals de muzikant daadwerkelijk heet, komt op woensdag 20 januari 2021 naar Amsterdam voor een optreden in AFAS Live.

Tickets voor de show van de Franse zanger gaan op dinsdag 16 juni 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Double Vee Concerts.

So happy to be back on tour! See you very soon ?

On sale June 16 ? https://t.co/eCqKJdVnnr#WOODKID #TOUR pic.twitter.com/Oh0M3jvbZu

— WOODKID (@Woodkid) June 12, 2020