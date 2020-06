Maluma verplaatst concert in Ziggo Dome opnieuw

Het concert van Maluma in de Ziggo Dome is opnieuw verplaatst. De Colombiaanse zanger brengt zijn ’11:11 World Tour’ in juni 2021 naar de Amsterdamse concertzaal.

Maluma concert opnieuw verplaatst

Maluma heeft zijn concert in de Ziggo Dome opnieuw moeten verplaatsen. De populaire zanger reist op woensdag 9 juni 2021 alsnog naar Nederland voor een show in de Amsterdamse concertzaal. Het concert is onderdeel van Maluma’s ’11:11 World Tour’.

De show stond oorspronkelijk op 18 maart 2020 in de planning, maar dit viel in het water vanwege de coronacrisis. Het optreden werd verplaatst naar 17 september 2020, maar ook op die datum is nog geen volle Ziggo Dome mogelijk in verband met de getroffen coronamaatregelen.

Concertkaarten

Reeds gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum, zo meldt de Ziggo Dome op zijn website. Daarnaast zijn er nog altijd concertkaarten verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​