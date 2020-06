Green Day verplaatst show in Stadspark Groningen naar 2021

Goed nieuws voor Green Day-fans! De Amerikaanse band komt zijn afgelaste concert in het Stadspark in Groningen volgend jaar inhalen.

Green Day in 2021 alsnog naar Groningen

Het concert van Green Day in het Stadspark te Groningen heeft een nieuwe datum gekregen! De band komt op 23 juni 2021 alsnog naar het noorden van het land. Ook Fall Out Boy en Weezer reizen volgend jaar gewoon met de punkband mee. Het concert is onderdeel van de ‘Hella Mega Tour’ van de drie bands.

De Amerikaanse muzikanten zouden oorspronkelijk op 14 juni 2020 al in het Groningse park optreden. Door de coronamaatregelen kon deze show echter geen doorgang vinden.

Concertkaarten

Concertorganisator MOJO meldt dat gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Tickets voor de show van de bands zijn daarnaast nog altijd verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

Foutje gezien? Mail de redactie.​