Céline Dion concerten verplaatst naar voorjaar 2021

Céline Dion-fans opgelet! De geannuleerde concerten die deze week gepland stonden zijn verplaatst naar het voorjaar van 2021.

De zangeres zou in eerste instantie deze week drie optredens geven in de Ziggo Dome te Amsterdam. Echter meldt organisator Green House Talent dat de shows naar het voorjaar van 2021 zijn verplaatst. De concerten vinden plaats op maandag 5 april, woensdag 7 april en donderdag 8 april.

De shows van Céline maken deel uit van haar wereldtournee ‘Courage World Tour’, die eind vorig jaar in haar thuisland Canada van start ging. Tickets blijven geldig voor de nieuwe data.

Sinds de aanwezigheid van het coronavirus is er wereldwijd veel veranderd. Er zijn vele maatregelen genomen, zo ook voor de cultuursector. Evenementen werden massaal geannuleerd waardoor veel artiesten, zowel nationaal als internationaal, grotendeels een kruis door de agenda konden zetten. Gelukkig komen veel artiesten met een oplossing door geplande data door te schuiven.

Tickets voor de shows van Céline zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AD, Ziggo Dome

