Goed nieuws voor Avicii-fans. Volgend jaar wordt er in zijn geboorteplaats Stockholm een museum geopend ter nagedachtenis aan de dj.

Avicii krijgt eigen museum

Tim Bergling, beter bekend onder de naam Avicii, krijgt volgend jaar zijn eigen museum. Fans kunnen naar Stockholm afreizen, waar de ‘Avicii Experience’ te bezoeken is. De Zweedse hoofdstad is eveneens de geboorteplaats van de artiest. Het project is onderdeel van Space, een nieuw digitaal cultuurcentrum. De exacte datum van de opening is nog niet bekend gemaakt.

De producer overleedt ruim twee jaar geleden, op 20 april 2018, op 28-jarige leeftijd.

Nieuwe muziek

Een leuke toevoeging aan het bezoek van de tentoonstelling is dat er nieuw, onuitgebracht, werk van de muzikant te horen zal zijn. Goed om te weten; een deel van de opbrengst van het project gaat naar de Tim Bergling Foundation. De stichting is opgericht door de ouders van Tim en richt zich onder andere op geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie.

Bron: RTL Boulevard

