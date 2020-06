“Beyoncé krijgt contract van 90 miljoen euro bij Disney”

Het gerucht gaat dat Beyoncé met Disney om de tafel heeft gezeten. De zangeres zou op het punt te staan een miljoenendeal te sluiten.

Het lijkt erop dat Beyoncé Giselle Knowles-Carter, zoals de superster voluit heet, op het punt te staat een samenwerking met Disney aan te gaan. Dat meldt het Britse nieuwsplatform ‘The Sun’. De deal zou om drie projecten gaan.

Eén van de opdrachten waar het om gaat is het maken van de soundtrack voor de film ‘Black Panther 2’, die in 2021 uit moet komen. De andere twee klussen zijn tot zover nog niet bekendgemaakt. Volgens deskundigen wilt Disney de artieste een documentaire laten inspreken, zoals Meghan Markle dat deed voor de film ‘Elephant’.

Wegens het grote succes van de ‘Lion King’ remake film, waarin de stem van Beyoncé te horen was, wil het bedrijf de samenwerking met de zangeres graag voortzetten door haar een contract van 90 miljoen euro aan te bieden.

