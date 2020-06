‘Vliegtuigoptreden’ Tim Akkerman blijkt publiciteitsstunt

Het ‘vliegtuigoptreden’ van Tim Akkerman blijkt nep. De zanger onthult dat het om een publiciteitsstunt ging, ter promotie van de cultuursector.

Verschillende media, waaronder Artiesten Nieuws, trapten in de publiciteitsstunt van de voormalig DI-RECT-frontman. Akkerman laat tegenover het AD weten dat het idee van het ‘vliegtuigoptreden’ bedacht was om aandacht voor de cultuursector te genereren:

“Omdat de cultuursector zo geraakt werd”, legt Akkerman uit. “Het was een statement, omdat mensen wel in een vliegtuig samen mogen komen en niet bij een openluchtconcert. Dat vonden wij gek. Op het idee van een vliegtuig kwam ik na het lezen van de column van Claudia de Breij.”

Het idee zou in de toekomst echter alsnog werkelijkheid kunnen worden, vertelt de zanger: “Overigens heeft er door dit bericht wel serieus een vliegtuigmaatschappij zich gemeld dus misschien komt het wel degelijk van de grond.”

Bron: AD, NU.nl

