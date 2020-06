Pinkpop 2021 kondigt negen nieuwe namen aan

Pinkpop 2021 heeft negen nieuwe namen aan zijn line-up toegevoegd! Onder meer Kensington en Danny Vera komen volgend jaar naar het festival

Pinkpop maakt line-up 2021 bekend

De organisatie van het muziekevenement heeft opnieuw een reeks namen bevestigd. Het festival onthulde dinsdag de komst van negen Nederlandse acts, waaronder Kensington, Danny Vera, rapper Frenna en The Kik. De acts zouden in eerste instantie deze zomer al op de Limburgse podia staan, maar Pinkpop 2020 kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

De voorlopige line-up van Pinkpop 2021 ziet er als volgt uit:

Red Hot Chili Peppers

Twenty One Pilots

Kensington

Frenna Deluxe

Ten Times A Million

Elle Hollis

Danny Vera

Joost

Nona

The Kik met orkest

Ares

Editie 2020 geannuleerd

Wegens de coronamaatregelen is het nog maar de vraag of alle artiesten die voor 2020 gepland stonden, ook in staat zijn om volgend jaar naar Landgraaf af te reizen. Het moet blijken of er bij iedere artiest een plek in de agenda open staat.

Bron: Pinkpop

