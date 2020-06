Tim Akkerman gaat optreden in vliegtuig geven

Tim Akkerman gaat samen met zijn band The Ivy League in een vliegtuig optreden. Het concert gaat in juli plaatsvinden, zo bevestigt de zanger op Twitter.

Tim Akkerman gaat samen met zijn band The Ivy League optreden in een vliegtuig. Het toestel gaat op woensdag 1 juli 2020 de lucht in. Dat maakt Tim via Twitter bekend. In de Boeing 747 zullen 524 passagiers worden geëntertaind.

Versoepelde coronamaatregelen

Nadat Mark Rutte tijdens de afgelopen persconferentie van vorige week bekendmaakte dat vliegreizen per woensdag 1 juli 2020 weer toe worden gestaan, ontstond het idee van de muziekgroep. “Door het vrijgeven van vliegreizen en daardoor het samenkomen in vliegtuigen, was het idee voor een optreden in een vliegtuig snel geboren”, aldus Akkerman.

Het idee betekent dat de muzikanten tegen het advies van maximaal honderd man ingaan: “Blijkbaar is de luchtfiltering in vliegtuigen anders en wellicht kunnen we werken met mondkapjes.”

