Danny Vera in 2021 naar Pinkpop

Danny Vera-fans opgelet! De 43-jarige zanger reist volgend jaar af naar Landgraaf voor een optreden op Pinkpop 2021.

Danny Vera naar Pinkpop

De bevestiging is daar. Danny maakte gisteren persoonlijk bekend dat hij bij de volgende editie van Pinkpop aanwezig zal zijn. Dat deed hij op zondag 7 juni 2020 in de uitzending van ‘OP1’ op NPO 1.

Op zaterdag 19 juni 2021 betreedt de singer-songwriter het podium van het muziekevenement voor een show.

Afgeblazen editie

Wegens de coronacrisis en de daarbij genomen maatregelen is het festivalseizoen van 2020 in het water gevallen. Daardoor is ook het jaarlijks terugkerende festival Pinkpop getroffen. Danny is de derde naam die opnieuw is bevestigd voor de aankomende editie. Eerder werd bekendgemaakt dat Twenty One Pilots en Red Hot Chili Peppers hun geannuleerde show volgend jaar inhalen.

