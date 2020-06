Manowar brengt 40th Anniversary Tour in 2021 naar Ahoy

Manowar komt volgend jaar naar Nederland! De metalband brengt zijn jubileumtour in april 2021 naar Rotterdam Ahoy.

Manowar bestaat veertig jaar en dat moet gevierd worden! De Amerikaanse band staat in april 2021 in de RTM Stage van Rotterdam Ahoy voor een bijzonder concert.

De metalformatie, opgericht in 1980, viert zijn veertigste verjaardag met een speciale jubileumtour en fans mogen zich opmaken voor een spectaculair concert. De rockers betreden het Rotterdamse podium op donderdag 8 april 2021, voor een show met orkest en koor, Viking-acteurs, spetterende visuals en natuurlijk de grootste hits uit de geschiedenis van de band.

Tickets voor de jubileumshow zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

Bron: Rotterdam Ahoy

