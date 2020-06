Dream Street-zanger Chris Trousdale overleden

Chris Trousdale, voormalig zanger van de boyband Dream Street, is naar verluidt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt ‘TMZ’.

Chris Trousdale overleden

De voormalige Dream Street-zanger blies zijn laatste adem uit in een ziekenhuis in Californië, zo meldt nieuwsplatform ‘TMZ’. Verschillende media beweren dat de artiest is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit is echter nog niet officieel bevestigd.

Dream Street

Dream Street was een kortstondige Amerikaanse boyband die in werd 1999 opgericht door Louis Baldonieri. In 2002 kwam er een einde aan de popgroep wegens een juridisch geschil tussen de ouders van de leden en de managers van de formatie.

Bron: TMZ, RTL Boulevard

