Theatermaker Marc de Hond overleden aan blaaskanker

Theatermaker Marc de Hond is op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt zijn vader Maurice de Hond op Twitter.

Marc de Hond overleden

In 2018 kwam naar buiten dat er blaaskanker bij de voormalig rolstoel-basketballer was geconstateerd. Afgelopen maart vertelde de eveneens schrijver niet te weten hoe lang hij nog te leven had. “Zolang mijn situatie niet uitzichtloos is, blijf ik liever gedeeltelijk in ontkenning,” aldus De Hond.

