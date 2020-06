Rechtbankverhoren Ronnie Flex, Ali-B en Boef uitgesteld

Boef, Ronnie Flex en Ali-B hoeven zich voorlopig niet bij de rechter te melden. De rappers gingen in beroep tegen de oproep om vragen te beantwoorden naar aanleiding van hun acties.

Rechtszaak Ronnie Flex, Ali-B en Boef uitgesteld

De rappers zouden op vrijdag 5 juni en dinsdag 9 juni in de rechtbank van Lelystad verhoord worden in de zaak die door Stichting Music#MeToo tegen hen is gespannen. De stichting is van mening dat de rappers zich schuldig maken aan vrouwonvriendelijk en discriminerend gedrag.

Ook managementbureau SPEC en de bestuurders van platenlabel Warner Music zijn opgeroepen voor een getuigenverhoor. De stichting vindt dat zowel de rappers als hun managers en platenlabels meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het beëindigen van het ‘wanggedrag’ van de artiesten. Nu de rappers in beroep zijn gegaan, zijn de verhoren echter uitgesteld.

Music#MeToo gaat deze week een verzoek bij het gerechtshof indienen om alsnog vaart te maken met de beslissing of de muzikanten voor de rechter moeten verschijnen.

Bron: AD

Foutje gezien? Mail de redactie.​