Robbie Williams werkt aan experimenteel nieuw album

Robbie Williams heeft gedurende de coronacrisis aan nieuwe muziek gewerkt. De zanger hoopt binnenkort met een gloednieuw album te komen.

Robbie Williams werkt aan nieuw album

Goed nieuws voor fans van Robbie Williams. De zanger heeft gedurende de coronacrisis niet stilgezeten en heeft twintig nieuwe nummers geschreven. De artiest hoopt de singles binnenkort uit te brengen. Een exacte releasedatum voor het album is tot dusver nog niet bekend.

Nieuw pad ingeslagen

Hoewel we Robbie vooral kennen van zijn popliedjes, is de muzikant voor zijn nieuwe album een andere weg in geslagen. Zo experimenteert Williams met het maken van discomuziek, gecombineerd met dance- en electromuziek.

De zanger zegt in gesprek met ‘The Mirror’ dat hij blij is met het resultaat van het experiment: “Ik ben heel tevreden over mijn nieuwe nummers, omdat het echt anders is dan wat ik voorheen heb gedaan. Ik ben heel benieuwd wat mijn fans ervan vinden.”

Bron: AD, The Mirror

Foutje gezien? Mail de redactie.​