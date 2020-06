Elton John ontslaat band- en personeelsleden wegens uitgestelde tour

Elton John heeft een aantal van zijn personeelsleden en bandleden ontslagen naar aanleiding van zijn geannuleerde afscheidstour.

Elton John ontslaat personeel- en bandleden

Onder anderen drummer Nigel Olsson en gitarist Davey Johnstone zijn tijdelijk ontslagen, eveneens als een deel van John’s huispersoneel. Dat komt doordat de afscheidstour van de zanger deels is geannuleerd of verplaatst moet worden. Dat meldt het Britse dagblad Daily Mail. Totdat er meer duidelijkheid komt over of en wanneer er later dit jaar concerten kunnen worden gegeven, staat een deel van Eltons werknemers op non-actief.

Afgeblazen tour

Van mei 2020 tot juli 2020 zou de artiest door de Verenigde Staten touren om optredens te geven. Door de opkomst van het coronavirus en de daarbij getroffen maatregelen kon deze tour niet voortgezet worden. Het is nog niet bekend of de shows die tussen september 2020 en december 2020 gepland staan nog doorgaan.

Bron: Daily Mail, NU.nl

