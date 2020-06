NPO 3FM viert opening horeca met terrasfestival

De deuren van de horeca mogen binnenkort weer open gasten zijn weer welkom. 3FM viert de heropening van de horeca met een speciaal terrasfestival.

De afgelopen twee maanden bleef de Nederlandse bevolking massaal thuis omdat het coronavirus de gehele wereld in zijn greep hield. Wegens de strenge coronamaatregelen moest de horeca sluiten. Maar na regen komt zonneschijn. Vanaf 1 juni 2020 mag de horeca haar deuren weer openen en gasten ontvangen. Hoewel de horeca weer open mag, hangen de vlaggen nog niet uit bij festivalorganisatoren. Om de ‘heropening’ toch te vieren doet het muziekplatform toch een poging dit te vieren doormiddel van een online festival.

Op maandag 1 juni 2020 is vanaf 12:00 uur de live-uitzending van de dj’s te volgen. De radiomakers wisselen gedurende de dag af met andere dj’s. Tijdens het tot 22:00 uur durende evenement kun je luisteren naar toffe nummers en presentatoren Rob Janssen, Olivier Bakker, Kevin van Arnhem en Vera Siemons.

Bron: 3FM

