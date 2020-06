Eefje de Visser brengt concertfilm in juli naar poppodia

Eefje de Visser brengt binnenkort een concertfilm uit. Naast de speciale liveshow, geeft de zangeres haar fans een bijzonder inkijkje in haar wereld.

Eefje de Visser komt met film

Eefje de Visser bracht in januari haar gloednieuwe album ‘Bitterzoet’ uit. De uitverkochte releasetour die vervolgens op het programma stond, kon door de coronamaatregelen helaas niet door gaan. Daarom heeft De Visser besloten om de show alsnog naar haar fans te brengen, door middel van een concertfilm. “De liveshow die we hadden voorbereid, moest een zwoele trip worden vol samenzang en electronica“, vertelt Eefje. “Met invloeden van dance en nostalgische pop, maar ook flarden van sierlijke choreografie en een uitgewerkte lichtshow. We keken er echt enorm naar uit de nieuwe nummers te spelen.”

Door de show als film te releasen, krijgen fans alsnog de kans om het spektakel te beleven: “Zo hoop ik dat we van deze lockdown-nood een deugd kunnen maken, zowel voor mijn fantastische, toegewijde team en voor mijn awesome publiek!” Naast de liveshow, geeft de film een bijzonder inkijkje in het leven van De Visser.

Locaties

De film gaat op vrijdag 3 juli 2020 in première. De voorstelling zal om 21:00 uur in verschillende poppodia door het hele land te zien zijn. Daarnaast kan de film ook online gestreamd worden. De volgende zalen openen op 3 juli zijn deuren voor maximaal honderd bezoekers:

Paradiso te Amsterdam

Doornroosje te Nijmegen

Paard te Den Haag

TivoliVredenburg te Utrecht

De Oosterpoort te Groningen

Effenaar te Eindhoven

De film is ontstaan naar aanleiding van het gloednieuwe album van de zangeres. Fans kunnen naast nieuwe muziek ook het proces achter de platen inzien. Met het opgehaalde geld hoopt Eefje haar crew door de coronacrisis heen te helpen.

Kaartverkoop

Tickets voor de film van Eefje de Visser zijn per direct te koop via de website van desbetreffende poppodium en Ticketmaster.

Bron: Persbericht Sony Music

