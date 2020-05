Ellie Goulding brengt in juli 2020 gloednieuw album uit

Ellie Goulding brengt sinds lange tijd weer nieuwe muziek uit. Het vierde studioalbum van de zangeres verschijnt in juli 2020.

Ellie Goulding komt met album ‘Brightest Blue’

Het is een lange tijd geleden dat Ellie Goulding een nieuw album uitbracht. De laatste plaat van de zangeres, getiteld ‘Delirium’, stamt immers uit 2015. De artieste heeft echter aan kersverse muziek gewerkt en presenteert in juli 2020 haar vierde studioalbum, zo bevestigt ze vandaag (woensdag 27 mei 2020) op haar Twitterpagina. ‘Brightest Blue’ is vanaf vrijdag 17 juli 2020 te beluisteren.

Stijlmix

In een eerder interview met ‘Heart’ vertelde Ellie al dat haar gloednieuwe plaat een mix is van twee verschillende stijlen. Van klassieke popliedjes, die Goulding in New York schreef, tot moderne nummers.

Bron: Twitter, Hearts, NU.nl

