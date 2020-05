Within Temptation deelt video voor nieuwe single ‘Entertain You’

Within Temptation heeft zijn nieuwste single ‘Entertain You’ van een videoclip voorzien! De band bracht de track eerder in mei al uit.

Within Temptation releaset nieuwe video

Within Temptation is terug met een gloednieuwe video! De clip is voor de bands meest recente single, genaamd ‘Entertain You’, die op 8 mei werd uitgebracht. De track was het eerste nieuwe werk van de band sinds de release van zijn laatste album ‘Resist’.

Zangeres Sharon den Adel liet ten tijde van de release tegenover KINK-dj Michiel Veenstra weten dat de band tegenwoordig een nieuwe manier van werken hanteert: “Niet langer een album maken, daar een single van uitbrengen en dan de rest, maar nu meteen iets naar buiten gooien als we het goed vinden. Dit nummer is in november geschreven, februari opgenomen, in maart zijn de foto’s gemaakt en nu is ie er.”

De nieuwe video voor ‘Entertain You’ is te zien op het YouTube kanaal van de band.

Bron: YouTube, KINK

