Vader Amy Winehouse maakt film over de zangeres

Vader Amy Winehouse maakt film over overleden dochter

Mitch, vader van de zangeres, is momenteel bezig met het maken van een film over Amy. De biopic zou in de stijl van ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘Rocket Man’ moeten worden gepresenteerd. Dat meldt de 69-jarige aan Britse dagblad ‘Daily Mirror’.

Beeld rechttrekken

In 2015 won de documentaire ‘Amy’ over de muzikante een oscar. Mitch was allerminst tevreden over hoe hij in de docu zou zijn neergezet. Naar aanleiding van dat gevoel wilt hij dit beeld bij de fans rechttrekken.

Bron: Daily Mirror, RTL Boulevard

