Queen-gitarist Brian May had hartaanval

Brian May heeft een heftige periode achter de rug. De legendarische Queen-gitarist onthult in een video op Instagram dat hij onlangs een hartaanval heeft gehad.

Brian May onthult hartproblemen

De 72-jarige Brit vertelt in een video op Instagram openhartig over zijn gezondheidsproblemen. De gitarist heeft een ongelukkige periode achter de rug, die begon nadat hij een bilspier scheurde. Nadat May een week later nog altijd pijn voelde, onderging hij een nieuwe MRI-scan waarbij bleek dat hij een verdrukte zenuw in zijn rug had. “Het voelde alsof iemand constant met een schroevendraaier in mijn rug draaide”, vertelt May.

Middenin de herstelperiode voor zijn rug werd het muziekicoon echter opgeschrikt door een heftige gebeurtenis. May onthult dat hij een kleine hartaanval heeft gehad. De gitarist had veertig minuten lang pijn in zijn hart, waarna hij door zijn doktor naar het ziekenhuis werd gereden. Hier werden drie blokkades bij zijn hart geconstateerd. May koos er uiteindelijk voor om drie stents te laten plaatsen, die de bloedvaten moeten openen. Brian laat weten dat hij vervolgens met “een erg sterk hart” het ziekenhuis uitliep en sindsdien geen last meer heeft gehad.

