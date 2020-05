Miles Davis-drummer Jimmy Cobb overleden

Jimmy Cobb, de drummer die te horen is op het legendarische album ‘Kind of Blue’ van Miles Davis, is overleden. De artiest was het laatste nog levende lid van de jazzformatie.

Jimmy Cobb overleden

De muzikant is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn manager, tevens ook producent, Todd Barkan vandaag, maandag 25 mei 2020, op Facebook.

Laatste nog levende lid

Jimmy was het laatste lid van de Miles Davis-formatie die te horen was op het iconische album ‘Kind Of Blue‘, dat in 1959 op de markt kwam. De plaat is nog altijd één van de best verkochte jazzalbums aller tijden.

Cobb heeft jaren samen gespeeld met Davis (trompettist en tevens oprichter van de band), Julian Adderley (altsaxofonist), Bill Evans (pianist), John Coltrane (tenorsaxofonist), Paul Chamber (basgitarist) en Wynton Kelly (pianist).

Bron: Bol.com, NU.nl

