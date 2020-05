Lady Gaga en Ariana Grande brengen single ‘Rain On Me’ uit

Lady Gaga en Ariana Grande hebben samen een track uitgebracht. Het nummer ‘Rain On Me’ is onderdeel van Lady Gaga’s aankomende album ‘Chromatica’.

Lady Gaga en Ariana Grande releasen single

Lady Gaga brengt volgende week haar gloednieuwe album ‘Chromatica’ uit. Nadat de zangeres eerder al de single ‘Stupid Love’ uitbracht, is nu ook een tweede single verschenen. Gaga onthulde vrijdag haar nieuwe track ‘Rain On Me’, in samenwerking met niemand minder dan Ariana Grande.

‘Chromatica’, het zesde studioalbum van de Amerikaanse popster, zou in eerste instantie op 10 april verschijnen. De release van het album werd echter uitgesteld naar 29 mei. Naast de samenwerking met Ariana Grande, werkt Gaga op de plaat ook samen met K-popgroep Blackpink en popicoon Elton John.

