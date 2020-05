Seasick Steve releaset nieuwe single ‘Carni Days’

Seasick Steve is terug met een gloednieuwe single! De rocker onthulde donderdag de nieuwe track ‘Carni Days’, afkomstig van zijn aankomende album ‘Love & Peace’.

De Amerikaanse Seasick Steve brengt op 24 juli zijn tiende studioalbum uit, getiteld ‘Love & Peace’. Nadat de excentrieke rocker eerder al de single ‘Clock Is Running’ en titeltrack ‘Love & Peace’ deelde, heeft hij nu nóg een voorproefje van zijn nieuwe plaat gegeven! Steve kwam op donderdag met de gloednieuwe akoestische single ‘Carni Days’.

De track is beschikbaar op de bekende streamingsdiensten en verscheen inclusief muziekvideo op YouTube. ‘Love & Peace’ kan onder meer via Bol.com gereserveerd worden.

Bron: YouTube

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.