Red Hot Chili Peppers in 2021 alsnog naar Pinkpop

Red Hot Chili Peppers is tijdens de volgende editie van Pinkpop alsnog van de partij. Dat kondigt de organisatie van het festival vandaag aan.

De Amerikaanse band komt volgend jaar alsnog naar Pinkpop. De band sluit het programma op de vrijdag (18 juni 2021) af, zoals het in eerste instantie dit jaar al zou doen.

Wegens de coronamaatrdegelen kan de 51e editie van het festival aankomende zomer niet doorgaan. De plannen zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Het festival kan nog niet bevestigen of de line-up voor 2021 hetzelfde blijft. De organisatie kijkt met alle bands en acts naar de plannen en mogelijkheden. Reeds gekochte tickets voor Pinkpop 2020 blijven volgend jaar gewoon geldig. Het is nog niet bekend wanneer de doorstart van de reguliere ticketverkoop begint.

