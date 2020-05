Theaters en concertzalen per 1 juni weer open voor dertig bezoekers

Premier Mark Rutte en Hugo de Jonge meldden gisteren tijdens de persconferentie dat theaters, concertzalen en bioscopen vanaf komende maand weer open mogen voor maximaal dertig bezoekers, exclusief personeel.

Open onder strikte voorwaarden

De cultuursector is opgelucht. Vanaf maandag 1 juni 2020 mogen de zalen weer open. Dat meldde premier Rutte gisteren tijdens de persconferentie, die live te volgen was via de NOS.

Dat de sector meer vrijheid krijgt betekent niet dat de situatie hetzelfde is als voor de coronacrisis. Concertzalen, theaters en bioscopen moeten zich aan strikte regels houden. Zo mogen zalen niet meer dan 30 bezoekers in één ruimte toelaten, personeel niet meegerekend. Ook moet de 1,5 meter afstand-regel worden aangehouden.

Voorgaande persconferentie

Tijdens een eerdere conferentie vertelden Mark en Hugo al over de versoepelingen die op 1 juni in zouden gaan. Destijds werd personeel nog gerekend onder de dertig personen. Dat blijkt echter “niet haalbaar”. Sinds gisteren is het hoge woord eruit en mag onder andere de cultuursector langzaam weer van start gaan.

