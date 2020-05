Een jaar geleden spraken we met Dan Donnelly van Celtic Social Club over hun nieuwe album ‘From Babylon to Avalon’. Enthousiast vertelde Dan toen ook over een nieuw album dat hij zelf graag wilde maken.

Interview: Dan Donnelly van The Wooden Faces

Afgelopen week was daar ineens het debuutalbum van The Wooden Faces, getiteld ‘Flying the Wrong Way’. The Wooden Faces is een band bestaande uit Dan Donnelly, Soulven Hamel (Celtic Social Club) en Anth Mills (Therapy?). Reden genoeg om Dan te bellen en te vragen naar de band en de totstandkoming van het Album ‘Flying the Wrong Way’!

In gesprek met Dan Donnelly

We spreken met Dan op een zaterdagavond, normaliter niet bepaald een handig tijdstip voor een artiest en tevens eigenaar van een pub en concertzaal in Sunderland (UK). Maar: “Het leven hier in Engeland ligt volledig stil. Ik heb nu alle tijd, zelfs op zaterdagavond”, vertelt Dan.

Bijna een jaar geleden sprak je al over een album dat je wilde gaan maken in de trant van Tom Petty, R.E.M. en The Smiths. Nu ineens is het er. Hoe is dit zo gekomen?

“Alle nummers zijn eind vorig jaar al geschreven en opgenomen. Door allerlei drukke activiteiten daarnaast zijn we bijna vergeten om er ook echt iets mee te gaan doen. Toen aan het begin van de lockdown ineens iedereen voldoende tijd had, hebben we besloten om het album op cassette uit te gaan brengen.”

Op cassette? Hoe dat zo?

“Anth en ik hadden een discussie. Ik zei dat analoge opnames veel beter klonken dan digitaal. Anth was het hier niet mee eens en zei dat hij digitaal alles mooier kon laten klinken. Dus besloten we er een experiment van te maken om te kijken wie er gelijk had.”

“Er lagen al nummers klaar in de trant van Tom Petty, R.E.M. en Sparklehorse die zich heel goed lenen om analoog opgenomen te worden. Voornamelijk nummers voor akoestische gitaar, 12-snaar elektrische gitaar, drums en geen synthesizers. Alles werd op 8 kanalen opgenomen. De signalen werden gesplitst, één voor de analoge opname en één ging de computer in om verder bewerkt te worden.”

“Ook voor de digitale opname hebben we maar 8 kanalen gebruikt om een zo goed mogelijk vergelijking te kunnen maken. Waar echo en galm netjes door de computer verzorgd worden werd dat voor het analoge signaal bereikt door in het trappenhuis op te nemen. Voor de digitale opname konden alle technische foutjes mooi weggepoetst worden, dat is iets wat op de analoge opname niet kon en deze zitten dus ook nog in het uiteindelijke resultaat.”

Het experiment resulteerde in een analoge opname van het album ‘Flying the wrong way’ op cassette met daarbij een downloadcode voor de digitale versie. Een prachtig album in de trant van Tom Petty, maar met het eigentijdse geluid van Dan Donnelly. Hoogtepunten zijn de tracks ‘Bright life’ en ‘Doubt’. Laatstgenoemde doet sterk denken aan het vroegere werk van R.E.M.

Voorkeur

Op de Facebookpagina van The Wooden Faces is een poll gaande om te zien waar de luisteraar nu uiteindelijk de voorkeur aan geeft: analoog of digitaal. We zijn benieuwd naar het resultaat.

Als de luisteraar massaal de voorkeur geeft aan de analoge opname, zou je dan in de toekomst weer een analoog album opnemen?

“Misschien, als dit echt heel erg aanslaat. Dan zouden we wel in een studio gaan opnemen met alle juiste analoge apparatuur. Dit was nu een mooi experiment waarin we in drie weken tijd alles hebben geschreven en opgenomen. Met alle beperkingen van slechts acht kanalen en niet de juiste apparatuur bleek het toch een hele uitdaging. Wie weet, we wachten eerst maar eens de reacties van de luisteraars af.”

We bedanken Dan voor zijn tijd en wensen hem veel succes met het album. De cassette van The Wooden Faces met digitale download is verkrijgbaar via het label Gentlemen Recordings. Voor mensen zonder cassettedeck is er ook alleen de digitale download beschikbaar.

