Qmusic voor het eerst sinds oprichting marktleider

Qmusic voor het eerst marktleider

De populaire radiozender is de afgelopen maanden de meest beluisterde radiozender binnen de leeftijdscategorie 20 tot en met 49 jaar geweest. Daarmee heeft het muziekstation een mijlpaal bereikt. Nooit eerder was Qmusic de meest populaire zender binnen de doelgroep.

Recente cijfers

In de periode maart en april 2020 kende de zender een marktaandeel van 16,4%. Dit is een stijging van maar liefst 15% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen Qmusic een marktaandeel van 14,2% had. Met deze cijfers passeert het station andere zenders als Radio538 en NPO Radio 2.

Programmadirecteur Dave Minneboo is blij met de mijlpaal: “Ik ben ontzettend trots dat we onszelf marktleider mogen noemen. We hebben er de afgelopen tijd hard naartoe gewerkt, met een sterke programmering en met acties die dicht staan bij wie we zijn. De luisteraar staat bij alles wat we doen centraal, al sinds de oprichting in 2005. Dat we nu marktleider zijn, zet die filosofie kracht bij met de beste resultaten die we ons kunnen wensen.”

De directeur vervolgt: “De programmering van Qmusic staat als een huis: de ochtendshow met Mattie en Marieke, het Foute Uur, ‘music driven’ shows overdag, de middagshow met Domien, de avond en het weekend voor talenten, die we veelal zelf hebben gescout in het Q-college. We spelen het populairste radiospel, Het Geluid en sinds de komst van de Top 40 anderhalf jaar geleden hebben we ook de meest toonaangevende hitlijst van het land. We werken hier elke dag keihard voor, met alle collega’s die allemaal de eer verdienen die hen toekomt.”

Leuk om te zien

Bekijk hieronder een compilatie met de leukste momenten van radio-dj’s Mattie en Marieke:

Bron: Persbericht Qmusic

