DJ Martin Garrix is de rijkste BN’er onder de 40 jaar

Martijn Gerard Garritsen, beter bekend als Martin Garrix, is de rijkste BN’er in de ‘Top 100 Jonge Miljonairs’ van zakenblad Quote. De waarde van de producer wordt geschat op 45 miljoen euro. Met zijn goed gespekte bankrekening staat de artiest op plaats zestien in de lijst.

Dat dj’s uit Nederland goed verdienen blijkt wel. In de top 5 van rijkste jonge BN’ers van Nederland staan ook Afrojack en Hardwell, met een geschat vermogen van respectievelijk 30 en 22 miljoen euro.

Bron: Top 100 Jonge Miljonairs, AD

