“Weinig kaartkopers vragen geld terug”

Weinig mensen met een ticket voor een afgelast evenement kiezen ervoor om hun geld terug te vragen, zo laat een woordvoerder van het initiatief ‘Bewaar je ticket, geniet later’ vandaag weten.

Consument kiest voor bewaren ticket

Wegens de coronamaatregelen is het festivalseizoen dit jaar in duigen gevallen en zijn concerten en voorstellingen tot zeker 1 september verboden. Daardoor zitten veel mensen met een ticket voor een afgelaste of verplaatste voorstelling of show.

Consumenten hebben de keuze om hun tickets te bewaren, in te ruilen voor een voucher ter waarde van de ticketprijs, het geld om te zetten in een donatie of om het geld terug te vragen. Een woordvoerder van ‘Bewaar je ticket, geniet later’ laat vandaag aan BuzzE weten dat er “vrij weinig” mensen zijn die hun geld terug vragen: “We zijn heel dankbaar voor de positieve steun van mensen. We merken dat ze het prima vinden om hun ticket te bewaren, een voucher te krijgen of kiezen voor een donatie. Er zijn vrij weinig mensen die geld terugvragen.”

Bron: BuzzE, ‘Bewaar je ticket, geniet later’

