Definitief: Eurovisie Songfestival in 2021 naar Rotterdam

De organisatie van het Eurovisie Songfestival maakte afgelopen weekend bekend dat het evenement komend jaar toch in Rotterdam wordt gehouden.

Eurovisie Songfestival naar Rotterdam

Het hoge woord is gevallen. Het Eurovisie Songfestival komt in 2021 alsnog naar Rotterdam. Dat maakte de organisatie op zaterdag 16 mei 2020 bekend in de speciale tv-show ‘Europe Shine A Light’. Daarnaast gaat ook EBU (European Broadcasting Union) met het plan akkoord.

Verplaatst wegens coronamaatregelen

In eerste instantie zou de 65ste editie van het evenement dit jaar al in Nederland plaatsvinden. Door de coronamaatregelen kon dit echter niet doorgaan en werd er naar een oplossing gezocht. Het was nog maar de vraag of Rotterdam ook volgend jaar de gaststad van het muziekspektakel zou zijn. Ondanks diverse bijzaken stelde de stad zich opnieuw beschikbaar waarbij de knoop is doorgehakt en de definitieve keuze opnieuw op de Maasstad is gevallen.

Bron: AD, NU, Songfestival.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​